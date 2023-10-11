21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi

21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara’da bulunan Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (UTDSBK) 2003 yılından itibaren düzenlenerek Türk Dünyasında akademik, sosyal, ekonomi ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kongrenin 21.’si Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Kongre, müzik konseri ile başladı.

“Türk dünyasının tasada ve kıvançta bir ve bütün olduğuna yönelik gerçeği perçinleyeceğini düşünüyorum”

Kongrede konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, kongre çerçevesinde iş birliği ve katkısının olacağına yönelik inançlarının olduğunu ifade ederek, “Türk dünyasının tasada ve kıvançta bir ve bütün olduğuna yönelik gerçeği perçinleyeceğini düşünüyorum. Türk dünyası Araştırmaları Vakfının kurucusu ve ömrünü Türk dünyasına hizmeti adayarak dar-ı bekaya ithal eden aksakalımız, Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Kongreye, Türk dünyasından üniversite temsilcileri, bürokratlar ve öğrenciler katıldı. 21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Ekim tarihleri arasında Gazi Üniversitesinde devam edecek.