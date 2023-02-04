21 yıllık kiracı ailenin sorununa, İBB Yönetimi çözüm bulamadı

Fatih’te 1999 yılında İSKİ’ye ait bir arsayı kiralayan turizm şirketinin yaşadığı probleme İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi tarafından çözüm bulunamadı. 2020 yılında alandan çıkarıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu belirten İBB tarafından çözüm bulunmasını isteyen kiracı Şehram Güneş, “Biz mağduriyet yaşıyoruz. 21 yıl boyunca emek verdiğimi bu alana tekrardan girip Türkiye turizmine katkı sağlamak istiyoruz. Burası faaliyete açılacaksa ihaleden bizi neden haberdar etmediler. Bir ihalenin yapılıp yapılmadığından bilgimiz yok. Biz burada tekrardan çalışmak istiyoruz” dedi.

Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSKİ’nin alt kiracısı Su Vakfı aracılığıyla bir turizm şirketine kiralanan otopark alanı, 21 yıl sonra sorun oldu. Turizm şirketi yetkilisi Şehram Güneş, Su Vakfı’na 1999 yılından itibaren düzenli olarak kirasını ödediğini iddia etti. Güneş’in iddiasına göre, Su Vakfı ile İSKİ’nin arasında çıkan problemin ardından vakıf, 278 bin Dolar kirayı İSKİ’ye ödemedi. Daha sonra İBB Yönetimi otopark alanını ihaleye çıkarmadan bir başka turizm şirketine devretti.

Yaşadıkları problemi anlatan Güneş, “Biz 1999 yılında arkadaki açık otopark alanı ve terminal binasını biz yaptık. Toplam 10 dönümlük alanı İSKİ ve İBB’den Su Vakfı aracılığıyla kiralayarak çalışmaya başladık. Su Vakfı arada kiracı olarak biz alt kiracı olarak sözleşmede gözüken bir firma. Biz bu vakfa kiralarımızı düzenli bir şekilde verdik. Yaptığımız bu sözleşmelere sadık kalarak kiralarımızı ödedik. 2018 yılının Haziran ayında İSKİ Genel Müdür Yardımcısı alanı ziyaret ederek bizim neden tahliye etmediğimizi söylüyor. Bizde kiralarımızı verdiğimizi söyledik. Sonra araştırdığımız da baktık ki Su Vakfı ödediğimiz 278 bin Doları’n dekontları bizde var. Bu kiraların hiçbir İSKİ ve İBB’nin eline geçmemiş. Biz bundan dolayı 2019 yılında ihtarname çekerek bu kiraların İSKİ’ye ödenmesini ve arada oluşan kötü imajın ortadan kalkmasını istedik” dedi.

“Ne bir biyolojik arıtma tesisi yapıldı ne de belediyenin buna benzer bir projesi yapıldı”

Kendilerinin 2020 yılının başında otopark alanından çıkarıldıklarını söyleyen Güneş, “Su Vakfı, bu kiraların hiçbirini İSKİ ve İBB’ye ödeme yapmadı. Geçen zamanda İSKİ bize tahliye davası açtı Su Vakfı aracılığıyla. Bizim alanı boşaltmamızı istedi. Dava 2019’un sonunda sonuçlandı. Biz itiraz etmeden 15 gün içinde boşalttık. Gerekçe şu, ‘Biyolojik arıtma tesisi yapılacak.’ Bizim alanında o alan içine gireceği gerekçesiyle bu alanı boşaltmamız istendi. Ne bir biyolojik arıtma tesisi yapıldı ne de belediyenin buna benzer bir projesi yapıldı. Bu alan yaklaşık 3 sene boş kaldı biz boşalttıktan sonra. 2022 yılının ekim ayına doğru ben alanı tesadüfen ziyaret ettiğimde buranın turizme açıldığını gördüm. Özel bir firmanın otobüsleri burada indir - bindir yapıyorlar. Ben bunu takip ederek ispatladım” şeklinde konuştu.

“Girişimlerimiz olmasına rağmen hiçbir şekilde özellikle İBB ve İSKİ’de biz muhatap bulamadık”

İBB ve İSKİ Yönetiminden muhatap bulamadıklarını söyleyen Güneş, “Bizi 2 buçuk, 3 yıl beklettiler. 2022 yılının ekim ayında bu durumu fark ettim. Bu duruma istinaden ben İBB’ye ihbarda bulundum. 153 ihbar hattına bu alandakiler işgalciyse bu alandan çıkarın. Eğer bizim haberimiz yoksa ihale yapılmadan bu alan bir şirkete veriliyorsa bu daha büyük yanlıştır. 153 ihbar hattı bana bir aydır cevap vermiyor. Biz mağduriyet yaşıyoruz. 21 yıl boyunca emek verdiğimi bu alana tekrardan girip Türkiye Turizmine katkı sağlamak istiyoruz. Burası faaliyete açılacaksa ihaleden bizi neden haberdar etmediler. Bir ihalenin yapılıp yapılmadığından bilgimiz yok. Biz burada tekrardan çalışmak istiyoruz. İkincisi bu alanı 3 defa sel bastı. 2018 yılındaki sel felaketinde biz bu alan içinde yaptığımız yaklaşık 12 - 13 milyon liralık bir harcama var. Daha önceden bu alanda girişimlerimiz olmasına rağmen hiçbir şekilde özellikle İBB ve İSKİ’de biz muhatap bulamadık. Bu anlamda vatandaş olarak sorunlarımıza yaklaşmalarını istiyoruz. Bizde 16 milyon İstanbullunun arasındaysak en azından bizim de derdimize çare bulunmasını ve kurallar çerçevesinde bu işin tanzim edilmesini istiyoruz. Burayı tekrardan özel bir şirkete kiraya vererek çalıştırmaya başlamış İBB ve İSKİ. Biz buna itiraz ediyor. Hem buranın yönetimi bize tekrardan verilsin ” ifadelerini kullandı.