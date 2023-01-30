212 bin liralık makaron ve tütün operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 212 bin liralık makaron, tütün ve tütün sarma malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy İlçesi Veliköy mahallesinde D.U. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 45 bin adet dolu-boş makaron, 28 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet komprosör, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 250 adet doldurulan makaronları 20’li şekilde paketlemek amacıyla kullanılan kilitli poşet olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 212 bin malzeme ele geçirildi.