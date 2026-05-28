22 ayrı suçtan 9 yıl aranması olan şahıs yakalandı

Yusuf EkerEditör
Bursa’da 22 ayrı suçtan toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 22 ayrı suçtan ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ekiplerin takibiyle kıskıvrak yakalandı. T.K., yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

