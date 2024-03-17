22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bot faciasında yakalanan organizatörlerden 1'i tutuklandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart’ta alabora olan botta hayatını kaybeden 7’si çocuk 22 düzensiz göçmenle ilgili yakalanan organizatörlerden 1’i tutuklandı.

Olay, 15 Mart sabahı saat 08.07’de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Semadirek Adası’na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmenin kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarması ile ortaya çıkan olay Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda hava, deniz ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtulurken, 2’si bebek, 5’i çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, jandarma, Sahil Güvenlik ve emniyet düzensiz göçmenlere organizatörlük eden kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alabora olan botta hayatını kaybeden 7’si çocuk 22 düzensiz göçmene organizatörlük ettiği belirlenen 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuş, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup, 7’si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu arama kurtarma çalışmaları bir yandan tüm yoğunluğuyla devam etmekte, diğer yandan da aynı zamanda olayın faillerinin, organizatörlerin yakalanması için de İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimat ve destekleriyle emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin ortak çalışması sonucunda İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri tarafından 1 kişi yakalanarak mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştır. Diğer faillerin yakalanması için çalışmalar çok sıkı bir şekilde devam etmekte olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda tüm birimlerimiz organizatörlerin adalet önüne çıkarılması için büyük çaba sarf etmektedir ve etmeye de devam edecektir” denildi.