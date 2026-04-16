22 katlı hastanede can pazarı...

Bursa’da 22 katlı özel hastanenin dış cephe camlarını silen 2 işçi, asansör sistemi arıza yapınca 52 metrede mahsur kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin merdivenli itfaiye aracı 2 saat süren operasyonla şahısları kurtardı. Kurtarma operasyonu sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, cadde trafiğe kapatıldı. Kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde 300 yatak kapasiteli 22 katlı özel hastanenin camlarını silen personel asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Yaklaşık 10.katta mahsur kalan personel için zamanla yarış başladı. 52 metrelik merdivenli itfaiye aracının yanısıra AFAD, 112 ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisler caddeyi çift yönlü trafiğe kapatınca itfaiye ekipleri kurtarma operasyonunu başlattı. Hava rüzgarlı olduğu için itfaiye merdiveni 52 metredeki asılı kalan asansöre ulaşmakta güçlük çekti. Önce işçilerden birisi kurtarıldı, yarım saat sonra da rüzgarın yaşattığı zorlu şartlara rağmen ikinci kişi de sağ salim kurtarıldı.

İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yüzlerce kişi de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi.