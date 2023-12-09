22 sağlık personeli UMKE'ye katıldı

SAKARYA (İHA) – Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen ve 22 sağlık personelinin katıldığı dört günlük UMKE Temel Eğitimi tamamlandı. Teorik eğitim ve kamp olmak üzere iki aşamadan oluşan eğitimi başarıyla tamamlayan personel için sertifika töreni düzenlendi.

Programın son günü düzenlenen sertifika törenine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Erkan Yamaç, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner, UMKE eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Hasta taşıma teknikleri, deprem, patlama, trafik kazası gibi durumlarda kurtarma teknikleri, arama tarama yöntemleri ve stratejik oyunlarla kriz anında stratejik çözümler bulmaya yönelik simüle edilen faaliyetleri tamamlayarak UMKE ekibine katılan 22 sağlık personeli sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, UMKE’nin afet ve olağan üstü durumlarda arama kurtarmanın yanı sıra kurtardığı kişilere yerinde acil sağlık hizmeti sağlayan özel bir birim olduğunu dile getirerek, gönüllü olarak bu hizmeti vermek için zorlu eğitim programını tamamlayarak UMKE’ye katılan sağlık personeline teşekkür etti. Sakarya UMKE’nin Ülke çapında yakaladığı başarıya değinen Öğütlü, “Bu iş bambaşka bir iş. Sizler gönüllü olarak afetlerde ve sıra dışı olaylarda ülkemizde ve ülke sınırları dışında görev yapıyorsunuz. Bu görevleri başarıyla yerine getiriyor, hiç bir zorluk ve güçlükte pes etmeden insanların yardımına koşuyorsunuz. Hakkınız asla ödenmez. Hepinizi bu onurlu görevi yerine getirmek için gönüllü olmanızdan dolayı kutluyorum. UMKE birimimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.