22 ton sebze ve meyve ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştı

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen 22 ton sebze ve meyve, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının koordinasyonuyla Keçiören’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Keçiören Belediyesi’ne ait 20 dönümlük bostandan 4 aylık sürede elde edilen 22 ton sebze ve meyve, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırıldı. Tarladan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına uzanan örnek bir projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Göreve gelirken, insan odaklı belediyecilik anlayışımızı tüm vatandaşlarımızın hissedeceğini söylemiş, maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin yanında olacağımızı her fırsatta dile getirmiştim. Bu anlamda belediyemiz tarafından yetiştirilen taze sebze ve meyveleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Muhtarlıklarla koordineli dağıtım yapıldı

Keçiören Belediyesi tarafından üretilen 22 ton sebze ve meyve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının koordinasyonuyla Keçiören’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Organik ortamda üretilen domatesten salatalığa, kabaktan patatese, patlıcandan üzüme kadar birçok ürün kasalara konularak ailelerin kapılarına kadar götürüldü.