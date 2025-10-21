22. Ulusal Psikoloji Kongresi Bursa'da düzenlendi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 3-4-5 Ekim 2025 tarihlerinde ’Değişen Toplum, Dönüşen Birey’ temasıyla 22. Ulusal Psikoloji Kongresi düzenlendi.

Kongre; Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Psikoloji Bölümü’nün yanı sıra Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliğiyle düzenlendi. Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leman Pınar Tosun yürütürken, Psikoloji Bölümü araştırma görevlileri Dr. Funda Turhan, Dr. Deniz Bilger, Fatma Adalet Şahin Kırık ve Çağdaş Kızgut’un yanı sıra çok sayıda gönüllü öğrenci de düzenleme kurulunda yer aldı. Kongrenin açılış oturumuna Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gülay Durmaz ve Prof. Dr. Atilla Akpınar da katıldı. Ayrıca Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Özeke’nin öncülüğünü yaptığı "Viva La Musica" grubu, seyircilerle etkileşimli bir müzik etkinliği düzenleyerek açılış oturumuna renk kattı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Leman Pınar Tosun konuşmasında Bursa’daki üç üniversitenin birlikte ev sahipliği yapmasının çok değerli olduğunu; hazırlık süreci boyunca yürütülen ortak çalışmanın üç üniversitedeki psikoloji bölümleri arasında iş birliği ve dostluk oluşturduğunu söyledi. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise konuşmasında Kongrenin özellikle genç araştırmacılara yeni fikirler üretme ve mesleki dayanışmayı güçlendirme açısından ilham kaynağı olmasını umduğunu ifade etti. Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç da Ulusal Psikoloji Kongrelerinin, psikoloji biliminin canlılığını ve heyecanını ayakta tutan önemli buluşma noktaları olduğunu vurguladı.

Dokuz ay süren bir hazırlık sürecinin ürünü olan kongrede; güçlü bilimsel içeriğin yanı sıra olabildiğince ekonomik ve ulaşılabilir bir kongre olması hedeflendi. Süreç, düzenleme kurulu üyelerinin gönüllü çabalarıyla son aşamaya getirildi. Üç yıllık bir aranın ardından düzenlenen Ulusal Psikoloji Kongresi’nin bilimsel programında 308 sözlü bildiri, 164 poster bildiri, 31 panel ve 16 atölye çalışması yer aldı. Tüm bu çalışmalar 114 kişilik yetkin bir hakem kurulu tarafından titiz şekilde değerlendirilerek programa dâhil edildi.

Ayrıca kongrede biri uluslararası olmak üzere üç davetli konuşmacı da kongre katılımcılarına güncel çalışmalarını içeren birer sunum yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından bin 500’ün üzerinde katılımcı kongreye kaydolarak izleyici veya sunum yapan kişi olarak kongreye katkı sağladı. 11 yıllık aranın ardından Bursa’ya dönen Ulusal Psikoloji Kongresi’nin, Üniversitemizin ve Psikoloji Bölümünün saygınlığının yanı sıra Bursa şehrinin turizmine ve tanıtımına da önemli bir katkı yapması hedefleniyor.