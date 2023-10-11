22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sanatseverleri ağırlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, bu yıl da birbirinden değerli şair, akademisyen ve edebiyatçıları ağırlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, birbirinden değerli şair, akademisyen ve edebiyatçının katılacağı programlarla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 12-14 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek programlarda şiir okumaları, panel ve söyleşiler başta olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yurtiçi ve yurtdışından birçok şairin katılacağı programların kapanış töreni ise 14 Ekim Cumartesi günü Sapanca SGM’de yapılacak. Programlarla ilgili konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, şiir sanatı bu topraklarda gönüllerimizi birleştiren, sevgi ve kardeşlik duygumuzu pekiştiren en önemli mefhumlardan birisidir. Bizler, asırlar boyunca en özel şairlerimizin en güzel şiirleriyle gönül coğrafyamızı hep diri tuttuk. Yeri geldi hüzünlendik, yeri geldi sevindik, yeri geldi diğer coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizle aramızda köprüler kurduk. Bu yıl da yine kardeşlik duygularımızı pekiştireceğimiz, aramızda yeni köprüler kuracağımız 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programını düzenliyoruz. Şiir akşamlarımızın hayırlı olmasını diliyor, en güzel vakitlerin şiirle geçmesini temenni ediyorum” dedi.