22 yaşındaki genç plastik kulübede ölü bulundu

Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki genç, önceki akşam uyuduğu karavanda tüplü ısıtıcıdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra önceki akşam Veliköy Mahallesi Özgürlük 3. Sokakta bulunan karavana gelen 22 yaşındaki Engin Zorlu havanın soğuk olmasıyla birlikte karavana çevirdiği plastik kulübede tüplü ısıtıcıyı açarak uyudu. Bir süre sonra Engin Zorlu’ya ulaşamayan yakınları karavana geldiklerinde Zorlu’yu hareketsiz halde bularak durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Engin Zorlu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, acı haberi duyan yakınları olay yerine akın etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının ilk otopsinin ardından 22 yaşındaki gencin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Engin Zorlu’nun karavan içinde bulunan tüplü ısıtıcıdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.