22 yaşındaki güvenlik görevlisi kadın, burun estetiği ameliyatında öldü

Olay, dün Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir özel hastanede yaşandı. 22 yaşındaki üniversite mezunu güvenlik görevlisi Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatına girdi. Ameliyat sonrası komplikasyon geliştiği iddia edilen Kılıççı bir daha uyandırılamadı. Kılıççı buradan başka hastaneye sevk edilirken ambulansta da öldüğü iddia edildi. Yaşanan olay sonrası ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi. Kılıççı’nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii’nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kılıççı’nın tabutun üstüne ise gelinlik konulması ise görenleri yüreklerini dağladı.