220. Yılında Üsküdar Matbaası sergisi açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından 220. Yılında Üsküdar Matbaası sergisi düzenlendi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı ve Mimar Sinan Galerisi’nde sanatseverlerle buluşan sergide, bu matbaada basılan nadide eserler yer aldı.

Türkiye’nin matbaa ve yayıncılık tarihinde önemli yeri olan Üsküdar Matbaası adına, kuruluşunun 220. yılında Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Sahaflar Çarşısı ve Mimar Sinan Galerisi’nde sergi düzenlendi. Birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı sergi, kokteyl ile başladı. Düzenlenen sergiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra, Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli ve Üsküdarlılar katıldı. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Sahaflar Derneği ve Vakıf Katılım işbirliğiyle düzenlenen sergi, 28 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar’da çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Üsküdar Mimar Sinan çarşısında sergi alanında 220. yılında Üsküdar sergisi adlı özel bir sergi. Özellikle kültür insanını, okuma ve yazmayı aşk haline getirmiş insanları davet ediyoruz. Her ne kadar dijital gelişmeler basılı kitabın, matbaanın saltanatını sallar gibi olsa da onun yerini tutamaz. Kitabın kendine has tarzı tartışılmaz. Üsküdar matbaası 220 yıl geçmişi olan bir matbaadır. Osmanlı döneminde İbrahim Mütteferika’dan sonra gelen Üsküdar matbaasıdır. İlk dini yayınlar, ilk tıp yayınları, ilk önemli tarihi kitaplar bizim Üsküdar matbaasında basılmıştır. Osmanlı döneminde Avrupa fotoğraf teknolojilerinin yöntemleri kullanılarak basılan ilk cedid atlası yine Üsküdar matbaasında basılmıştır" dedi