222 saat sonra kurtarılan Melike, Adana'da sağlığına kavuşuyor

Kahramanmaraş’ta depremin 222’nci saatinde kurtarılan Melike İmamoğlu, ambulans helikopterle getirildiği Adana’da tedavi altına alındı. Bilinci açık olan İmamoğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremden 222 saat sonra enkaz altından çıkarılan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, helikopter ile getirildiği Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilinci açık olan İmamoğlu’nu ziyaret eden Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, hastanın bilincinin açık, böbrek fonksiyonlarının iyi durumda olduğunu söylediler.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, hastanın bir takım tahlillerinin yapıldığını ve filmlerinin çekildiğini ifade ederek, "Şu anda görünen herhangi bir omurga ya da kemik kırığı yok. Beyin ya da göğüsle ilgili bazı bilgisayarlı filmler çekildi. Onları değerlendireceğiz, negatif belirtiler var. Onları tedavi etmeye hemen başladık. Bu süreç içerisinde sağ bacağıyla ilgili hafif bir dolaşım bozukluğu ihtimali var. Bilinci açık. Ben konuştum az önce kendisiyle çok şükür. Nefes alışverişleri düzenli. Solunum cihazına ihtiyacı yok. Tabi uzun süre aç ve susuz kalmanın getirdiği birtakım tahlillerini süratle yapacağız. Bir de bu böyle durumlarda uzun süre göçük altında kalan hastalarımızda ezilme sendromu dediğimiz bir sendrom gelişebiliyor. Dolayısıyla da bu sendrom açısından da hastamızı yakından takip ediyoruz. Bundan zarar görmemesi açısından. Şu anda en azından bilinci açık. Solunumu normal, el ve ayak hareketleri var ancak dediğim gibi beyinde ya da göğüs içerisinde herhangi bir şey olup olmadığını kısa bir süre sonra bilgi edineceğiz. İnşallah onları da normal olarak değerlendirirsek bacağı üzerinde çalışmalar yapacağız ve arkasından da umarım önümüzdeki günlerde sağlıklı bir şekilde yakınlarına teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hastayla görüştüğünü ifade eden Başhekim Murat Gündüz, "‘Nasılsınız? Her şey yolunda mı’ diye sordum. Tabi kendisi bana yanıt verdi. Tedirgindi uzun süre göçük altında kalmış. Onu biraz rahatlatmaya çalıştım. Bütün her şey yolunda tedavilerine başladık. ‘İnşallah kısa zaman içerisinde buradan sizi sağlıkla uğurlayacağız’ dedim. Böyle bir kısa konuşma geçti aramızda" dedi.

222 saat sonra kurtuluşa şaşırdıklarını söyleyen Gündüz, "Gerçekten çok uzun bir süre. Bu kadar uzun süre hani susuz kalmanın bu kadar uzun süre göçük altında kalmanın vücutta çok ciddi hasarları olabilir. Çok büyük ihtimalle de olur buna bağlı organ yetersizlikleri gelişebilir bu kadar zaman içerisinde. O nedenle gerçekten olağanüstü bir şey. İnşallah diğer vücudundaki olan yaralanmaları da hastanemizde tedavi ederek onu tamamen hayatla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Meryem Tuncel de hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Konuşuyor durumu da stabil. Çekeceğimiz ekstra röntgenlerin sonucunu bekleyeceğiz, daha iyi bir değerlendirme için. Fakat şu anda gayet iyi görünüyor maşallah. Teşekkür etti hastane personelimize. ‘Allah razı olsun’ dedi. Gayet maşallah bilinci yerinde. Şu anda böbrek fonksiyonları da normal gözüküyor" ifadelerini kullandı.