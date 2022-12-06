23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Sıla Irmak Uzunçavdar'a okulunda özel program

Arnavutluk’ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek ikinci olan Sıla Irmak Uzunçavdar’a okulunda özel program düzenlendi. Türkiye’ye dönen Uzunçavdar, başarısı nedeniyle okuduğu lisenin müdürünün elinden çiçek aldı.

Arnavutluk’un Durres şehrinde yapılan 23. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ve ikinci olan Sıla Irmak Uzunçavdar’a okuduğu okulda başarısı nedeniyle özel program düzenlendi. Programda, Uzunçavdar’ın başarısı örnek gösterilirken, okul müdürü de Sıla Irmak Uzunçavdar’a çiçek takdim etti.

“Ülkemi orda temsil ettiğim için çok mutluyum”

Konu hakkında konuşan Sıla Irmak Uzunçavdar, “Aslında hayalim orada altın madalya almaktı ama maalesef orta hakemin yanlış kararlarına maruz kaldım ve ikinci oldum. Çok şükür ülkemi orada temsil ettiğim için çok mutluyum. İnşallah Avrupa’da da dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda da ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Çok mutluyum, tüm hocalarıma destekleri için teşekkür ederim. Şimdi önümde 2023 Türkiye Şampiyonası, Başkanlık Kupası ve önümde çok önemli maçlar var. İnşallah olimpiyatlara da katılıp altın madalya getireceğime inanıyorum. Spor, hayatımızda gerçekten çok önemli. Hele böyle şampiyonlar olarak ülkemizi temsil ettiğimizde çok gururlu oluyoruz. Bu gururu gerçekten anlatamam. İnşallah herkes spora yönelir ve inşallah başarı elde ederiz” dedi.