23. Çatalca Erguvan Festivali 'Vefa' Temasıyla Başladı.

26 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 23.Çatalca Erguvan Festivali, gerçekleşen kokteyl sonrası festival meşalesinin yakılmasıyla resmen başladı. Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erhan Güzel, tüm bölge halkını; kültür, sanat ve eğlence dolu festivale davet etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusuyla Festival Meşalesi Yandı

Nazım Özbay Kültür Merkezi’ndeki kokteyl sonrası, büyük coşkuyla festival korteji gerçekleştirildi. Kortej sonrasında, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Erhan Güzel tarafından çelenk bırakıldı. Ardından büyük bir coşkuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusuyla festival meşalesi yakıldı.



Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen program sonrası artarak devam eden coşkuyla festivalin gerçekleşeceği Mehmetçik Meydanı’na hareket edildi. Gecenin ilk sahne performansı olan Grup Pespembe’nin keyifi sahnesinin ardından, Çatalca’mızda Erguvan Festivali düzenleyen Belediye Başkanlarına ve vefat eden Belediye Başkanlarının adına ailelerine Başkan Erhan Güzel tarafından plaket takdim edildi.

“Çatalca’da Her Zaman Barış, Sevgi ve Kardeşlik Var”

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erhan Güzel, topraklarından bereket fışkıran, İstanbul’a doğasıyla nefes, suyuyla hayat veren, her rengin en güzel tonlarının sergilendiği güzel ilçemiz Çatalca’mızın tarihi ve doğal güzelliklerini, etkinlikler ve eğlencelerle buluşturduğumuz festivalde, Büyük Çatalca ailesiyle bir arada olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtirken; “Bugün burada bizimle birlikte olan, güzel Çatalca’mızın dört bir yanından gelen güzel insanlarımızın heyecanını gözlerimle görmekten çok büyük bir Onur ve çok büyük bir gurur duyuyorum. Bizler kentimizde yaşayan, doğudan batıdan, kuzeyden güneyden, ülkemin tüm coğrafyasından, 7 bölge, 81 ilinden gelerek buluşan herkesin kardeşliğini, birbirleriyle dayanışmasını en güzel şekilde yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimizle birlikteliğimiz öyle güçlü kardeşlik bağlarıyla örülmüş ki, hepsine birden Büyük Ailem Çatalca diyoruz. Çatalca’mızda her zaman birlik, beraberlik, barış, sevgi, kardeşlik ve bereket var. “ ifadelerini kullandı.



“Tarımıyla, Doğasıyla, Kültürüyle Tüm Değerlerimizi Öne Çıkaracağız”

Başkan Erhan Güzel, festivalin 7’den 70’e tüm Çatalcalı hemşehrilerine hitap ettiğini vurgularken, “Bir hafta boyunca İstanbul’un en büyük yüz ölçümlü ilçesi olan Çatalca’mızı, kadim şehrimiz İstanbul’a ve ülkemize yöresel ürünleriyle, yeşiliyle, tarımıyla, doğasıyla, kültürüyle yani ilçemizin tüm değerlerini öne çıkartarak anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Düzenleyeceğimiz kültür, sanat, spor, sünnet şöleni, animasyonlar, yarışmalar, söyleşiler, turnuvalar, workshoplar, geziler, konserler, tarihi yağlı güreşler ve birçok alandaki etkinliklerimiz ile 7’den 77’ye bütün hemşerilerimiz kendisinden bu festivalde bir şeyler bulacak.” İfadeleriyle sözlerini noktaladı.



23. Erguvan Festivali’nin ilk gün programı, sanatçı Haluk Levent’in muhteşem sahne performansı sonrası, Başkan Erhan Güzel’in kendisine çiçek ve plaket takdim etmesiyle son buldu.

Çatalca’da kültür, sanat ve eğlence dolu günler 1 Eylül’e kadar devam edecek

