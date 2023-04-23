23 Nisan Balıkesir'de kutlandı.

Balıkesir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Balıkesir’de 23 Nisan kutlamalarında öğrenciler şiirler okudu farklı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yaptığı konuşmada, "Bizler dünyaya çocuklarımızın gözleriyle bakabildiğimiz sürece onlara daha renkli, daha güzel daha temiz, daha yaşanabilir bir Dünya emanet edebileceğiz. Gelecek çocuklarımızın ve bizler o gelecekte birer anı olarak kalacağız. Nasıl bir dünya kurmak istediklerini anlamak için onların gözlerinden bakmak, heyecanlarını, duygularını anlamak ve geleceğimizi inşa ederken sağlam temel atmaları için onları desteklemek çok önemlidir" dedi.

Program,Ercan Kıvrak İlkokulu 300 öğrencisinden oluşan ritim grubunun darbuka gösteriyle sona erdi. Öğrencilerin gösterisi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı, ayakta alkışlandı.

Kutlamalara, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, öğrenciler ve aileleri katıldı.