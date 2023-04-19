23 Nisan'da Ormanya'da çifte bayram olacak

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da, 23 Nisan günü için özel etkinlikler olacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özellikle aileler ve çocuklar sürpriz programlarla karşılaşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ormanya’da çifte bayram kutlayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi dolayısıyla Büyükşehir, bayrama yakışan bir program organize etti. Haftalardır çalışmaları devam eden program çerçevesinde Bi Dünya Eğlence Ormanya’da olacak. 23 Nisan Pazar günü Ormanya’ya gelen aileler ve çocuklar, 10.00-19.00 saatleri arasında atölyelerden gösterilere, yaban hayatından heyecanlı parkurlara, mini konserlerden şovlara kadar eğlence ve maceraya doyacak. Günün finalini ise sevilen sanatçı Kıraç yapacak.