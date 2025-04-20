23 Nisan'da Silivri'de bayram coşkusu
Silivri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı kutlamaları dolu dolu bir programla gerçekleşecek.
Silivri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programı, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayacak. Kutlamaların ilk adresi saat 09.30’da Atatürk Anıtı olacak. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından, kutlama etkinlikleri saat 11.00’de Öğretmenevi Arkası otopark alanında devam edecek.
Sahne programında öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli gösteriler izleyicilerle buluşacak. Bayram coşkusunun miniklerin performanslarıyla taçlanacağı etkinliğe tüm Silivrililer davet edildi.