23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle Kırklareli’nde coşkuyla kutlandı.

Kırklareli’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumuyla başladı.

Törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hüseyin Kalkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından, Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şiirlerin okunması ile coşkuyla kutlandı. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.