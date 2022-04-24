23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

ODAK Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı, okulun Genel Müdürü Gülgün Narinç ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayça Erkmen’in ev sahipliğinde bugün 13.00-16.00 arasında gerçekleştirilen kutlama programına veliler, idari kadro ve öğretmenlerin yanı sıra Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, MHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı ile AK Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Kenan Değdaş katılım sağlayarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ulu Önder Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; okulun Genel Müdürü Gülgün Narinç ile İlkokul Müdürü Zehra Mülküt'ün günün anlam ve önemini anlattıkları konuşmaları ile devam etti.

Program, öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle gün boyu sürdü.