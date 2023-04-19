23 Nisan Programı belli oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Silivri'de düzenlenecek tören ve kutlama programı belli oldu.
Büyük Millet Meclisi'nin 103.açılış yıldönümü Silivri'de tören ve etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 09:30’da Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayacak.
Kutlamalar ise Saat 10:30 da ise Silivri sahilinde bulunan Öğretmenevi önünde gerçekleştirilecek. Havanın yağışlı olması durumunda ise kutlama programı Alibey Spor Salonunda gerçekleşecek.