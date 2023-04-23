23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Silivri'de törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Silivri’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah 09.30’da Atatürk anıtına çelenk töreniyle başlayan resmi törenler çerçevesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Daha sonra kutlamalar, Silivri sahilindeki tören alanında öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ile devam etti. Kutlamalar ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belge ve hediye takdimi sonrası çekilen hayıta fotoğrafı ile sona erdi.