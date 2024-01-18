23 şehit gemicinin ardından yürek sızlatan vefasızlık

Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile inşa edilen Trak Vapuru, 80 yıl önce bugün Marmara Denizi’nde battı. 23 gemicinin 1944’te şehit olmasının üzerinden geçen 80 yılda ise şehitlerin kabirlerine hiç bakım yapılmadı. Yürek sızlatan bakımsız kabirler ilgi bekliyor.

Dönemin büyük deniz faciasında şehit olan 23 gemicinin Bandırma’daki mezarları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Almanya’da inşa edilen ve ismini de Atatürk’ün verdiği, zamanının en lüks ve modern gemilerinden biri olan, Deniz Yolları’nın göz bebeği konumundaki Trak Vapuru, bundan tam 80 yıl önce bugün Marmara Denizi’ndeki Fener Adası kayalıklarına çarparak battı. Bu olay dönemin en büyük deniz facialarından biri olarak tarihe geçti.

Kayıtlara göre, bu facia sonucu şehit olan 23 gemicinin 21 Ocak 1944 tarihinde Bandırma’da, Deniz Yolları üst düzey yetkililerinin de katıldığı törenle defnedildiği belirtiliyor. Söz konusu mezarlığın o dönem Şehitler Mezarlığı olarak tabir edildiği, Deniz Yolları’nın mezarlıktan yer aldığı ve şehitlerin de böylelikle Bandırma’da defnedildiği öğrenildi. Bugün ise Trak Vapuru şehitlerinin mezarları harap halde, hatta birçoğu da yok olmuş durumda.

Bandırma Harp Tarihi Araştırmacısı Ecevit Karakoyun, “Trak Vapuru şehitlerimizi, şehadetlerinin 80. yıl dönümünde dualarla anıyoruz. 18 Ocak 1944’te Trak Vapuru batmış, şehitlerimiz Bandırma’da gömülmüştür. Şehitlerimizin yattığı alanda, şu an 3 mezar sağlam şekilde bulunuyor. Geri kalan mezarların, mezar taşları ve yerleri tamamen tahrip edilmiş durumda. Bu alana ve şehitlerimize sahip çıkılması, en kısa sürede gereken çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.