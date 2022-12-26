23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 23 yaşındaki genç, evinde hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümü araştırılıyor.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı’nın Yavaşça Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar bir süre sonra hayatını kaybetti. Uçar’ın hareketsiz ve tepkisiz halini gören ailesi durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Muhammet Uçar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Muhammet Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.