23 yaşındaki Melisa 10 kütüphane kurdu

Çanakkale’de üniversite öğrencisi Melisa Taş, ortaokul zamanında kurduğu ‘şehitler adına kütüphane kurma’ hayalini gerçeğe dönüştürdü. 23 yaşına kadar köylerde 10 kütüphane kuran Taş, yer aldığı çeşitli gönüllülük projeleriyle de yaşıtlarına örnek oluyor.

Çanakkale’de üniversite eğitimine devam eden 23 yaşındaki Melisa Taş, gençlik enerjisini sosyal projelere harcayarak yaşıtlarına örnek oluyor. Ortaokuldayken ‘şehitler adına bir kütüphane kurma’ hayaliyle yola çıkan Taş’ın çabası, sosyal medya sayesinde farkındalığa döndü. Bir çok kesimden aldığı desteklerle 10 kütüphane kurmayı başaran Taş, çeşitli dernek ve vakıflarda da aktif olarak görev alıyor. Üniversite eğitimini sürdürürken boş kalan zamanlarda çeşitli işler yaparak para biriktiren genç kız, bu birikimiyle de bireysel olarak insanları mutlu edecek sosyal projeler geliştiriyor.

‘Kurulan kütüphanelerin hepsi şehitlerimizin adına oldu’

Yola, ortaokulda şehitler için yazdığı yazılarla başladığını söyleyen Melisa Taş, "8’inci sınıftayken, yazdığım yazılarla başladım. O dönem yarışmalar oluyordu. Ben şehitlerimiz adına yazılar yazıyordum. Sonra kalıcı bir şey yapmak istedim. Ortaokuldayken iz bırakacak bir şey yapmak istiyordum. O dönemler zaten aktif bir öğrenciydim. Bir çok etkinliğe de katılıyordum ama aynı zamanda kendi projelerimin de olmasını istiyordum. Liseye geçtikten sonra bir köy okulu kütüphane projesi yapmak istedim. Kendi okuduğum lisede bir proje başlattım. 200 kitapla yola çıktık. Daha sonra arkadaşlarımın da desteğiyle şehitler adına kurduğumuz 10 kütüphanemiz oldu. İlk önce sosyal medyadan kendi yakın çevreme duyurmuştum. Daha sonra bir zincir gibi yayıldı. Lise sondayken, ilkokul öğretmenime kadar ulaşmış. Gittiğim ilçelerde o dönemki belediye başkanlarımız, bakan ve bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, bir çok kişi ulaştı. Hepsi destek olmak istedi. İlk başta kitap toplayıp götürmeyi planlıyorduk. Sonra giyim, kırtasiye malzemesi derken bir sosyal sorumluluk projesine dönmüş oldu. Gittiğimiz yerlerde öğrencilerle fidan diktik, kedi-köpek besledik. Onlara da bu bilinci aşılamaya çalıştık. Kurulan kütüphanelerin hepsi şehitlerimizin adına oldu" dedi.

‘Nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalışıyoruz’

Gönüllü olarak bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda (STK) yer aldığını da belirten Taş, "6 yıldır çeşitli STK’larda görev alıyorum. Arkadaşlarımla birlikte yine kütüphane etkinlikleri, başka projeler, eğitimler düzenliyoruz. Hem ortaokul ve lise hem kendi yaşıtlarımıza yönelik eğitimler oluyor bunlar. 6 yıldır Genç Kızılay ailesinde de gönüllü olarak çalışıyorum. Yangın olduğunda, deprem olduğunda sahadayız. Nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalışıyoruz arkadaşlarımla. Çanakkale’de yaşadığımız yangınlarda da arkadaşlarımla birlikte sahadaydık. Hatta bazen kaldık, sabahladık. 3-4 gün yangın alanındaydık. Halkımızdan, devletimizden fazlasıyla yardımlar geliyordu zaten. Bizler de gönüllü olarak o yardımları sahada çalışan personele ulaştırıyorduk" ifadelerini kullandı.

‘Bir insana umut olabilmek için çabalamaları gerektiğine inanıyorum’

Bütün gençlere gönüllü olarak bu tür projelerde yer almalarını tavsiye eden Taş, sözlerine şöyle devam etti; "Ben, kendi zamanım oldukça bireysel olarak da bir şeyler yapmak, şehrime faydalı olmak, örnek olmak istiyorum. En basitinden, ‘Babalar gününde ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Babalar, evlerinde ‘Baba bana çikolata getir’ diye bekleyen çocukları için gece gündüz çalışıyor. Ben de kendi imkanlarımla çikolatalar alıp üzerine notlar hazırlayıp sokakta çalışan esnaf babalarımıza verdim. Yüzlerindeki gülümsemeyle, duygu dolu anlar yaşadık. 23 Nisan’da yine çocuklarımız için hazırladım. Bunları kendi imkanlarımla yaptım. Üniversiteden sonra ekstra işler yapıyorum, özel dersler veriyorum. Bunlardan elde ettiğim gelirle fayda sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten farklı bir duygu. Bütün gençlerin bunun bilincinde olmasını istiyorum. Hangi dernek hangi STK, hangi vakıfta olurlarsa olsunlar, bir insana umut olabilmek için çabalamaları gerektiğine inanıyorum."