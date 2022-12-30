23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı.

23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Kocaeli’de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K (35) isimli firari şahsın Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştiren operasyonda yakalanan A.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı