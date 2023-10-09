23 yıllık sorun çözüme kavuştu

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi’nde üstyapı çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu cadde 23 yıldır işlem görmemiş. Yenilenmeye ihtiyacı vardı" dedi.

Yıllardır el değmemiş cadde ve sokakları yenileyerek modern bir hale kavuşturan İzmit Belediyesinin son durağı ise Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi oldu. Yenidoğan ile Serdar Mahallelerinin arasında kalan Mürselpaşa Caddesi’nde başlayan üstyapı çalışmaları son aşamaya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ergün Mencik, Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Fen İşleri Müdür Burak Güreşen ile birlikte çalışmaların olduğu bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Hürriyet, "Bu cadde 23 yıldır işlem görmemiş. Bir yenilemeye ihtiyacı vardı. Hem Yenidoğan hem de Serdar Mahalle Muhtarlarının bu caddenin yenilenmesine dair bizden istekleri vardı. Biz de imkanlarımızın izin verdiği ilk fırsatta çalışmalarımıza başladık. Bu cadde bölge halkının en çok kullandığı bir lokasyona sahip. Burada üstyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Hızlı bir şekilde çalışmaları bitireceğiz. SEDAŞ’ın da hatları yerin altına alması gerekiyor. Bu mahallelerde ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Diğer türlü yaptığımız çalışmalarda biz de zorlanıyoruz. Biz sürekli bu talebimizi SEDAŞ’a iletiyoruz ama ne yazık ki olumlu dönüşler alamıyoruz. İnşallah daha iyi şartlar vatandaşlarımızın olur" dedi.

"10 gün içerisinde çalışmalarımızı bitireceğiz"

Çalışmaların teknik süreci ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "Bu cadde daha önce kaldırım ve parkeydi. Biz ise asfalt serdik. 350 metre uzunluğundaki bu yolda bin ton PMT ve 650 ton da asfalt serimi gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarımızı bugün bitiyor. Daha sonrasında ise kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımız olacak. 10 gün içerisinde çalışmalarımızı bitireceğiz. Mahalle halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ergün Mencik ise "Bu hizmetlerin çok öncesinden yapılması gerekiyordu. Mahallemiz insanları bu çalışmaları hak ediyor. Emeklerinden ve hassasiyetlerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.