230 bin vatandaşa kanser taraması

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 2022 yılı boyunca Bursa’da 230 bin 618 vatandaşa kanser taraması yapıldığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 2022 yılı boyunca Bursa’da yürütülen kanser tarama ve farkındalık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2022 yılında KETEM birimleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde toplam 230 bin 618 vatandaşa kanser tarama hizmeti verildiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Geride bıraktığımız yılda 40-69 yaş arası 87 bin 111 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Aynı şekilde 30-65 yaş arası 92 bin 279 kadına rahim ağzı kanseri taraması yapılırken, 50-70 yaş arası 51 bin 228 kadın ve erkek vatandaşımız da kolon kanseri taramasından geçirildi. Böylece yıl boyunca toplamda 230 bin 618 kanser taraması hizmeti verildi” şeklinde konuştu.

Erken teşhis hayat kurtarır

Erken teşhisle birçok kanser türünün önüne geçilebileceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Erken teşhis için de kanser taramaları oldukça önem arz etmekte olup, ilimizde; KETEM, sağlıklı hayat merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz kanser taraması hizmeti verilmektedir. Unutmamalıyız ki kanserden değil, geç kalmaktan korkmalıyız. Geç kalmamak için kanser taramalarımızı aksatmadan yaptırmamız gerekiyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızı, erken teşhis için kanser taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.