24 bin TOKİ konutunun yapıldığı Elazığ'da vatandaşlar güven içerisinde yaşıyor

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 24 bin 83 TOKİ konutu yapıldı. Konutlarla şehir adeta yenilenirken, vatandaşlar güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirdeki 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. TOKİ konutları, birer birer tamamlanmalarının ardından hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Son olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından vatandaşlar kısa süreliğinde panikleyip dışarı çıksa da yeniden evlerine girdi. TOKİ konutlarında güven içerisinde oturduklarını belirten vatandaşlar, artık deprem korkusu yaşamadıklarını ifade etti.

“Eski binalar olsaydı tuzla buz olmuştu”

Elazığ’da yapılan TOKİ konutlarından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlardan Tuban Kaya, “Eski binalar tamamen yıkıldı ve darbe aldı. Elazığ’da yapılan TOKİ’lerde hiçbir sorun yok, tamamen sağlam. En ufak bir çatlak bile yok. Çok memnunuz. Eski binalar olsaydı tuzla buz olmuştu. 7 şiddetindeki depreme dayanamazdı, mümkün değildi. Devletin yaptığı TOKİ’ler gerçekten çok sağlam. İnşallah Antep’e de, Kahramanmaraş’a da devletimiz iyi müdahale eder ve TOKİ’leri yapar. TOKİ’lerden çok memnun kalırlar. TOKİ’ler 7 şiddetindeki depremi kaldıracak güçte yapılıyor. O konuda Allah devletimizden razı olsun. Eski bina olsaydı Elazığ’da hiçbir yer kalmazdı. Ama şimdi millet rahat rahat oturuyor” dedi.

“TOKİ’lerde kalıyoruz. Burası sağlam diye geldik”

Malatya Doğanşehir’den Elazığ’a gelen depremzede Ahmet Çelebi, “Deprem vurunca evin içerisindeydik. Çökmedi ama patladı. Kızım Elazığ’daydı, onun yanına geldim. TOKİ’lerde kalıyoruz. Burası sağlam diye geldik. Doğanşehir ilçesi bitti, hiçbir şey kalmadı. Traktörüm, eşyam her şeyim içeride kaldı. Giyecek elbisemizi bile alamadık. TOKİ’ler güzel. Sarsıntı olsa bile çok hafif hissediyoruz” diye konuştu.

“TOKİ konutları güvenli”

Vatandaşlardan Tekin Baykara, “Bugüne kadar TOKİ konutlarında bir sıkıntı duymadık. Sallanmaya her yer sallanır ama TOKİ konutları güvenli. Malatya bizim hemen yanımızda. Orada çok büyük bir yıkım olmuş. İnsanlar hep buraya taşındı" dedi.

“TOKİ önceki oturduğumuz konutlara göre daha güvenilir”

TOKİ konutlarında oturduğunu aktaran Nadir Görgöz ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Hiçbir sıkıntı yok. Depremi üç sefer yaşadık. Şu anda bir sıkıntı yok. TOKİ önceki oturduğumuz konutlara göre daha güvenilir. Önceki evimiz şu anda olsaydı yıkılabilirdi” ifadelerini kullandı.