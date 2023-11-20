24 Kasım'da Öğretmenler İçin Ses Yarışması

Ankara’nın Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin eğlenceli vakit geçirmesi için ses yarışması düzenleyecek. Bu etkinliğe katılmak isteyen öğretmenler TEKNOMER’in web sitesinde yayımlanan linkten online başvuru yaparak yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

Ses yarışmasına katılmak isteyen öğretmenlere davette bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sadece bir gün değil her gün Öğretmenler Günü’dür. ‘Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum ve İlim Çin’de de olsa al’ sözlere boşa söylenmemiştir. Hepimiz öğretenlerimizin tornasından geçtik. Bizlerde öğretmenlerimizin büyük emek ve gayretleri var. Öğrencileri nakış nakış işleyen tüm öğretmenlerimizi ses yarışmamızda keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” dedi.