24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı belli oldu.
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programı belli oldu.
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlik programını duyurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ın imzasıyla yayımlanan davet metninde, etkinliklere tüm ilçe halkı davet edildi.
Etkinlik programı şöyle;
Salon Programı, 22 Kasım 2024, Saat: 11.00’da ,Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirecek.
Çelenk Sunma Töreni, 24 Kasım 2024, Saat: 10.00’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek.
Öğretmenler ve eğitim camiasının temsilcileri, düzenlenen programlarda bir araya gelecek.