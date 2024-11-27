24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası, coşkulu bir katılımla tamamlandı. Turnuvanın ödül töreni, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve İlçe Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, turnuvada mücadele eden tüm öğretmenlere teşekkür ederek, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. “Öğretmenlerimizin sporla bir araya gelerek dostluk ve rekabet içinde böylesi etkinliklerde yer alması bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi.

TURNUVADA DERECEYE GİRENLER

Turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edildi. İşte kazananlar:

Bayan Öğretmenler Grubu:

1. Fatma Köksalan - Mektebim Koleji

2. Selver Nosel - Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu

3. Burcu Güvenli - Silivri Ortaokulu

Erkek Öğretmenler Grubu:

1. Selim Eren - Çeltik İlkokulu

2. Hakan Akçaçakır - Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Uğur Ceyhan - Mektebim Koleji

Turnuva, öğretmenler arasında dayanışma ve motivasyonu artırırken, Öğretmenler Günü etkinliklerine sportif bir renk kattı.