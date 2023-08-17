24 yıl geçti ama acı hala aynı: Gözyaşlarına hakim olamadılar

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24’üncü yılı dolayısıyla Sakarya’da gerçekleşen programda eller semaya açılarak, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı. Depreme ilişkin gösterilen kısa filmde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunması ile devam etti. Depremin ardından kaydedilen görüntülerden oluşan kesitler ve AFAD’ın bilgilendirme filmleri ile devam eden programda bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

“Anma programını zaman zaman yapmak ve hatırlamak lazım”

Anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Acılarımız ve yoğun bir hüzünle hayatı tekrar idame ettirmeye çalıştığımız, yaraları sarmak için gece gündüz demeden gayret gösterdiğimiz bir gecenin arifesindeyiz. Bir söz vardır; ‘Mevlam düşmanıma dahi bunu vermesin’ diye. Düşmanlarımıza dahi böyle acılar göstermesin inşallah. Tabii bu gece acı ve konuşulması zor bir gece. Bu geceyi biz Kur’an ve dualarla niyaz ediyoruz. Bu geceden almış olduğumuz hiddetlerle hayatımızı farklı bir şekilde yapılanmaya gitmenin çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu anma programını aslında biz senede bir defa yapıyoruz, zaman zaman yapmak ve hatırlamak lazım. En azından belki bir müddet tesiri kalır. Tesiri bir müddet sonra zaten gidiyor, dünya telaşesi her şeyi alıp götürüyor. Ama zaman zaman bu tür acılarımızı paylaşıp tesiri altında yaşamakta fayda var. Bunu yapmak bizleri olgunlaştırır” dedi.

“Bizler sadece yaralarımızı sarmıyoruz”

Deprem sonrasında şehirde yapılan çalışmalara da değinen Yüce, “Bizler sadece yaralarımızı sarmıyoruz. Yara almamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orta hasarlı yapılarda güçlendirme, zemin iyileştirmesi gibi uygulamalara gidildi. Ağır hasarlı binalar tamamen yıkıldı. Binalara verilen ruhsatlarda zemin etütleri ve raporlamaları şart koşuldu. Öncelikle Sakarya’da yatay mimari hakim oldu. Bu anlamda şehrimiz ilçemize örnek bir şehir olma özelliğine sahip oldu. Bunun böyle devam etmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Depremden hemen sonra 5 katlı binaya izin veren imar planımız değiştirildi. Önce iki, daha sonra üç kat yükseklikte binalarla Sakaryamıza yatay mimari hakim oldu. Allah bizlere bir daha o günleri yaşatmasın ve karanlığı düşmeyelim diye Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gündüz gece çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Anma programına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öte yandan, anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında saat 03.02’de dua edilmesiyle son bulacak.