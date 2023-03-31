24 yıl hapis cezası hükümlüsü firari, Jandarma tarafından yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma JASAT timleri hakkında 24 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü firariyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) firari aranan şahısların yakalanması maksadı ile yapılan çalışmalarda; hakkında yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçların 24 Yıl 4 yıl 20 gün hapis cezası hükümlüsü H.E. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin takibi ile yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adliyeden cezaevine sevk edildi.