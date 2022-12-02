24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 24 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gebze’de dolandırıcılık suçundan aranan S.K. (34) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 24 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.