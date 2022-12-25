25 Aralık 2022 Pazar elektrik kesintisi

BEDAŞ, 25 Aralık 2022 Pazar günü Silivri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

25 Aralık 2022 Pazar elektrik kesintisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 25/12/2022 09:00:00 - 25/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATİFET, BARINAK, BARLAS, FUNDA, PELİNSU sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk bölgelerinde 25/12/2022 12:00:00 - 25/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 