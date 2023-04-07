Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 bin 883 öğrencinin gittiği illerden afet bölgesindeki okullarına geri döndüğünü bildirdi.

Bakan Özer, Osmaniye İl AFAD Merkezi’nde gerçekleştirilen afet koordinasyon toplantısına katıldı. Osmaniye’deki son durum ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alarak planlamaları değerlendiren Özer, burada yaptığı açıklamada, bölgede normalleşme adına gelinen noktanın son derece sevindirici olduğunu ifade etti.

30 milyona yakın kitap ve yardımcı kaynak bölgedeki öğrencilere ulaştı

Bakan Özer, 10 ilde öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılamak için tüm kitapların tekrar ulaştırıldığını, böylece 30 milyona yakın kitabın ve yardımcı kaynağın bölgedeki öğrencilere verildiğini söyleyerek, “Yakın zamanda inşallah Kırıkhan’da ve İskenderun’da 7 Nisan tarihi itibariyle de 4 bin öğrenci ve öğretmenin barınabileceği, LGS ve YKS kurslarına hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek” dedi.

25 bin 883 öğrenci okullarına geri döndü

Deprem bölgesindeki eğitim öğretim normalleştikçe diğer illere naklini aldıran öğrencilerin geri dönmeye başladığını belirten Özer, "Bugün itibariyle 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı. Bu çok sevindirici gerçekten. Umut ediyoruz ki tam kapasiteyle okullarımız devreye girdiği zaman inşallah o giden tüm öğrencilerimiz tekrar bölgeye gelirler. Tekrar bölge eski günlerinde olduğu gibi, 6 Şubat depreminden önce olduğu gibi normal yaşayışına devam eder” ifadelerini kullandı.

Eğitim çağı nüfusuna söz konusu imkanlar sağlanmaya devam ederken, Bakanlık olarak bir diğer önemsenen konunun da yetişkinlere yönelik olduğunu söyleyen Özer, “Çok kısa sürede 11 bin 286 kurs açtık ve bu kurslardan da 155 bin 405 vatandaşımız yararlandı. Amacımız; çadırda, konteynerde, hangi ortam varsa o ortamda vatandaşlarımızın özellikle depremin travmasını atlatmalarını ve ihtiyaç duydukları ürünleri de kendi elleriyle üretmelerine katkı verecek kurslara ağırlık vermek. İnşallah bunu da çok yaygınlaştırarak desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.