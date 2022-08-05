25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 tutuklama

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının Turgo Shared adlı dolandırıcılık olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir’de 17, Ankara’da 5, Samsun’da 2, Kayseri’de 1 ve Zonguldak’ta 1 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 39 adet bisiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 14 bin TL, 10 adet laptop, 3 adet bilgisayar kasası, 3 adet hard disk, 10 adet flash bellek, 28 adet cep telefonu, 2 adet not defteri, ofis malzemeleri (masa, sandalye vb.) ele geçirildi. 109 kişinin ifadesine başvurulurken, ayrıca dolandırıcılık olayıyla ilgili KOM Şube Müdürlüğüne e-mail, CİMER ve telefonla ulaşanlar en yakın kolluk birimine yönlendirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10’u ifadesi sonrasında KOM Şube Müdürlüğü’nden salıverilirken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ponzi sistemiyle dolandırmışlar

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İnsanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren yöntemlerden biri olarak bilinen www.turgoshared.com uzantılı web sitesinde bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli motor ve otomobil gibi sanal ürünlerin pazarlandığı, üye olan kullanıcıların bunları satın alarak ve kiraya vererek günlük sabit gelir elde edebilecekleri bir sistem kurulduğu, üyelerin sanal olarak alınan ürünlere ödedikleri ücrete göre seviyelerinin ve kazanacakları söylenen paranın belirlendiği, buna göre üye olmak isteyenlerin bisiklet için 175 dolar, scooter için 308 dolar, elektrikli bisiklet için 500 dolar, elektrikli motor için bin 200 dolar ve otomobil için 4 bin dolar ücret ödedikleri, sisteme üye olmak için ödenen ücretin dijital para borsalarında tether/usdt (dolar) adlı kripto paraya dönüştürüp Turgo Shared isimli uygulamadaki açmış oldukları hesaba yolladıktan sonra üyelik işleminin başladığı, oluşumun ’Ponzi sistemi’ (yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi şekli) ile işlediği, üye olan kullanıcıların referans ile üye yaptıkları, kazandırdıkları üye sayısına göre gelirlerinin arttığı, sistemin piramit şeklinde büyüyerek devam ettiği, şüphelilerin ilimiz merkezinde işyeri açarak ticari faaliyet gösteren firmanın ilimiz şubesi gibi hareket ederek vatandaşlarımızın güvenini kazanmaya ve ikna etmeye çalıştıkları, sanal ürünler pazarlanarak yatırım ile para kazanılacağı belirtilerek sisteme giren kullanıcıların ilerleyen süreçte maddi zarara uğramasına neden olabilecek şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29.07.2022 tarihinde teknik takip destekli projeli çalışma başlatılmıştır” denildi.