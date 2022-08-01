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25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar
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25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar

İnternette oluşturdukları bir portal üzerinden ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı. Vurgun yapan dolandırıcıların üyelere Biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz şeklinde gönderdiği mesaj ise vatandaşları çılgına çevirdi.

25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar
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Edinilen bilgiye göre, internet üzerindeki bir platformda bisiklet, elektrikli motosiklet gibi alışverişler yapıp bu yol ile para kazanmayı vaat eden paravan şirket 25 binden fazla kişiden sisteme katılım ücreti adı altında para aldıktan sonra sistemi kapatıp sırra kadem bastı.

Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş paravan şirketin Balıkesir’deki ofisine baskın yaptı. Öfkeli vatandaş hızını alamayıp terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü. İş yeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten öfkeli vatandaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi ’Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz’ diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soluğu daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. dükkanda aldım. Her yeri kırıp döktüm. Paramparça yaptım. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değilim. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok" dedi.

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"Bedava ekmek sadece fare kapanında olur"

Dolandırıcıların insanlara çok güzel ümitler verip kandırdığını anlatan vatandaş, "Dolandırıcılarda öyle bir ağız var ki adam sizi dolandırır, siz adamı dövmeye gidersiniz adam sizi tekrar dolandırır. Onlar böyle bir çeneye sahipler. Balıkesir’de ve diğer şehirdeki dolandırılan herkese geçmiş olsun. Buraya yüze yakın insan geldi. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı" dedi.

Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur vatandaş, "Mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3 bin TL’ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise kâr elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. ’Bedava yemek sadece fare kapanında’ olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu" diye konuştu.

İHA
Editör

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