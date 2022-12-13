25 binden fazla kitap bulunan Kitaphane öğrencilerin gözdesi oldu

Başiskele ilçesinde bulunan Kitaphane’de kitapseverler, 25 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabiliyor. Kitaphane’deki kaynaklardan faydalanan öğrenciler, ayrıca buradaki bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor, ödevlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Başiskele Belediyesi, haftanın her günü binlerce kitapseveri Kitaphane’de misafir ediyor. Vatandaşları okumaya ve ders çalışmaya teşvik eden Kitaphane’ye her geçen gün rağbet artıyor. Kitap okuma, ödünç kitap alma, ders çalışma, ödev, sınavlara hazırlık, araştırma ve tez yazma gibi konularda öğrencilere büyük imkan sunan Kitaphane’de öğrenciler kitap okuma etkinliklerini de yapıyor.

Kütüphanede kitapseverler, 25 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabiliyor. Yeni nesil teknolojik sistemle donatılan Kitaphane’de vatandaşlar, aranılan kitabı hızlı şekilde bulabiliyor. Kitaphane’deki kaynaklardan fayda sağlayan öğrenciler, ayrıca buradaki bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor, ödevlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Kitaphane’yi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.