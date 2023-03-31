25 farklı olaydan aranan suç makinesi yakalandı

Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan 78 kaydı bulunan ve 25 farklı olaydan aranan şahıs, son olayında yakayı ele verdi.

Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan 78 kaydı bulunan ve 25 farklı olaydan aranan şahıs son olayda yakayı ele verdi. 28 Şubat tarihinde Çayırova’da dolandırıcılık şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar neticesinde olayı E.G. isimli şahsın yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan E.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.