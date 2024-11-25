25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Silivri'den Anlamlı Mesaj

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün tarihi ve önemi hakkında açıklamalarda bulunarak, kadınların aile içinde, sokakta ve iş yerinde maruz kaldığı şiddete karşı dayanışma çağrısında bulundu.

Erel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1999 yılında kadınların karşılaştığı şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etti. Bu günün kökeni, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde Mirabel kardeşlerin diktatörlük rejimine karşı direnişleri nedeniyle tecavüz edilerek vahşice katledilmelerine dayanıyor. Kadınların yaşadığı bu trajedi, yıllar sonra uluslararası bir farkındalık gününe dönüştü.”

Kadına Şiddet Küresel Bir Sorun

Erel, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, “Türkiye’de ve dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Bu korkutucu tablo, yalnızca bireysel çabalarla değil, bütüncül politikalar ve yasaların eksiksiz uygulanmasıyla değişebilir. Kadın cinayetleri ve şiddet, devlet politikası olarak ele alınmalı; toplumsal zihniyetin değişmesi için kararlı adımlar atılmalıdır” dedi.

Dayanışma Vurgusu

Nursel Erel, kadınların elde ettiği anayasal ve uluslararası kazanımlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Cumhuriyetimiz, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiğimiz hakların ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kadına, doğaya, hayvana ve çocuğa yönelik her türlü şiddetin sona ermesi için dayanışma ruhuyla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel’in çağrısı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.