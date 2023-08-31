2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar, fidye istemek üzereyken yakalandılar

Bakırköy’de bakıcısının kucağındayken kaçırılan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından oluşturulan özel ekip ile 7 saatte bulunarak aileye teslim edildi. Çocuğun kaçırıldıktan sonraki görüntüleri kameraya yansırken, şüphelilerin kız çocuğunun ailesinden fidye isteyecekleri öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü 19.30 sıralarında Bakırköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ataköy’de kafe sahibi B.Ç. ve A.Ç.’ nin tek çocukları olan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, bakıcısı R.J.’nın kucağında parktan eve doğru gittiği esnada yanlarına gelen maskeli 2 kişi bakıcıyı darp ettikten sonra kız çocuğunu kucaklayarak motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

7 saatte yakalandılar

Ailenin ihbarı üzerine olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Toplamda 7 saat süren teknik ve fiziki takip sonucu olayı organize ettiği belirlenen Cevher K. kıskıvrak yakalandı. Cevher K., kız çocuğunu kaçırdıkları adresi tarif etmesinin ardından adrese düzenlenen operasyonla işbirlikçileri Osman K. ve Mustafa B. de gözaltına alındı. Kaçırılan 2,5 yaşındaki kız çocuğu S.Ç.’nin ise adreste uyuyor vaziyette olduğu ve ekipler tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Fidye isteyeceklerdi

Olayı organize eden Cevher K. sorgusunda borçları olduğunu, borçlarından kurtulmak için kız çocuğunu kaçırdıklarını ve fidye istemek üzereyken yakalandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Cevher K.’nın bir süre Ataköy’de börekçilik yaptığı, aileyi eski iş yerinden tanıdığı ve zaman zaman araştırmak amaçlı ailenin iş yerine gittiği tespit edildi.

Cevher K., ona yardım eden amca oğlu olduğu öğrenilen Osman K. ve Mustafa B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ ne sevk edildi.

Şahısların kız çocuğunu kaçırdıktan sonra motosiklet ile alandan uzaklaştığı o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, kız çocuğunun ailesine teslim edilmesinin ardından aile, sevinç ve duygu dolu anlar yaşadı.