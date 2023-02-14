25 yıl arayla iki deprem gören bina ağır hasar aldı

Adana’da 31 yıl önce yapılan ve ikinci kez deprem gören iki bina ağır hasar aldı, apartmanda yaşayanlar sadece kıyafetlerini alabildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da 416 kişi hayatını kaybetti. Depremde 12 bina yıkılırken çok sayıda yapı da hasar gördü. Adana’da depremin en çok etkilendiği Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesindeki 31 yıllık Ayaş Apartmanı da ağır hasar aldı. 1998 Adana depreminde de hasar alan ve güçlendirme yapılan iki bina kullanılmaya devam edildi. Ancak bu depremde iki bina da ağır hasar alınca apartman sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Apartmanlar her iki depremde de yıkılmadı ancak balkonlar tamamen çökerken, kolonlarda da ağır hasar oluştu. Apartman sakini canları kurtarıp bir tek üzerindeki kıyafetlerini aldığını bütün eşyasının evde kaldığını söyledi. Ağır hasar alan apartman dron ile de görüntülendi.