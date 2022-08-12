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250 bin liralık tren raylarını çaldılar

Kırklareli'nde tren raylarını keserek çalan 5 kişi yakalandı. 250 bin lira değerindeki raylar Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.

250 bin liralık tren raylarını çaldılar
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Kırklareli’nde tren raylarını keserek çalan 5 kişi yakalandı. 250 bin lira değerindeki raylar Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Devlet Demiryolları yetkililerince Kavaklı beldesinden geçen demiryolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurlarınca detaylı bir çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgeye giriş ve çıkışlardaki kamera kayıtlarını da incelemeye alan jandarma, hırsızlığın iki araçla iki gün önce gece saatlerinde işlendiğini tespit edildi.

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Jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerinin suç-zaman ve suçlu-mekan analizi yaparak yoğunlaştırdığı dikkatli çalışmalar sonucunda hırsızlık suçunu; Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P. isimli geçmişte suç kayıtları da bulunan 5 şahısın bölgeye özel malzeme ve teçhizat getirerek gerçekleştirdiği belirlendi.

Akşam saatlerinde Pınarhisar ve Kavaklı beldesindeki şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde düzenlenen operasyonla suçta kullanılan malzemeler ve çalınan tren raylarıyla birlikte beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin Jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Maddi değeri yaklaşık 250 bin TL olan raylar Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi.

İHA
Editör

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