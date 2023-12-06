250 ekiple şafak baskını...238 kişi yakalandı

Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 ekip, bin polis ile çeşitli suçlardan aranan kişilere şafak operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 245 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 238 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 1 Aralık günü yapılan operasyonun detayları paylaşıldı.

Uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 250 ekip, bin polis ile şafak vakti düğmeye basan Bursa polisi, 245 adrese baskın düzenledi. Koçbaşlarıyla kapıların kırıldığı operasyonda, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 16 yıl cezası bulunan M.T., kasten adam öldürme suçundan 14 yıl 7 ay cezası bulunan İ.K., FETÖ örgütüne üye olmaktan aranan ve 12 yıl 6 ay cezası bulunan İbrahim D. olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 238 kişi adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini duyurdu.