250 kadınla birlikte Konya gezisi düzenlendi
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı.
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, sosyal ve kültür etkinleri kapsamında 250 kadınla birlikte Konya’ya kültür gezisi düzenledi. Kültür gezisinde Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu’ndaki Şeb-i Arus Hz. Mevlâna’nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldılar. Pazaryerili kadınların Konya’daki gezisi, Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Alaaddin Tepesi, Kelebek Vadisi ve Şems-i Tebrizî Türbesi gezildi.