26'ıncı İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Moğollar grubu sahne aldı

Anadolu Rock müziğinin efsane grubu Moğollar, 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne aldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 26’ncısı düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde müzikseverlerle buluşan Moğollar, "Issızlığın Ortasında" ve "Dinleyiverin Gari" gibi hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Grubun performansı, zaman zaman seyircilerin de katılımıyla daha da renklenerek unutulmaz bir geceye dönüştü. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan efsane grup, sıcak Temmuz gecesinde adeta fırtına estirdi. Konser sonrasında Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi tarafından Cahit Berkay ve Moğollar grubuna çiçek takdim etti. Başkanvekili Çebi, Moğollar gibi Türkiye’de çok sevilen bir grubu 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve sanat Festivali’nde ağırlamaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi.

‘’Festival ne kadar keyifli olsa da biraz buruk olacak’’

Moğollar grubunun usta ismi Cahit Berkay, Hasan Akgün ile gelecek sene festivalde bir araya gelmeyi dilediklerini belirterek şunları söyledi: ‘’Daha önce festivale katılmıştık. Tam yılını hatırlıyorum ama epey bir eski. 10, 15 sene daha önce. Bu sene ben Büyükçekmeceliyim, buraya taşındım. Büyükçekmeceli biri olarak festivale katılmak ayrı bir keyif. Her şeyden önce bir buruk bir festival yaşıyoruz. Bu festival, biraz içini biliyoruz. Ciddi bir destek görmesi gerekiyor. Biz de elimizden gelen desteği ortaya koyuyoruz ama inşallah seneye tekrar bir arada olalım. Şimdiden bütün festivale katılanlara da teşekkür ediyorum. Bugün ilk konser. Konsere katılan diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bir de keyifli olsun ama dediğim gibi ne kadar keyifli olsa biraz buruk olacak. Bu çapta bir katılımın olması bir kere festivalin daha anlamlı olmasını sağlıyor. Fakat anlamlı olduğu için de o 50 ülkenin katılması var. Yani festival amacına ulaşmış bir durumda. O anlamda da Büyükçekmece’miz için de çok gurur verici olay" şeklinde konuştu.