26 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek ile hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

26 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’de "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya C. operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Gebze Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman